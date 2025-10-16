Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Grappling Ανδρών κατέκτησε ο Στέφανος Βαβίλης. Ο Έλληνας πρωταθλητής μάγεψε στην Σερβία κι έγραψε ταυτόχρονα Ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος αθλητής της χώρας μας, που κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα!

O Βαβίλης αγωνίστηκε στα 71κ. με Gi και ήταν απολαυστικός. Στο εναρκτήριο παιχνίδι επικράτησε με 5-0 του Ανεξάρτητου αθλητή Ακμέντοβ και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε τον Πολωνό Καρτζίνσκι και με μεγάλη εμφάνιση επικράτησε εκ νέου με 5-0.

Στα ημιτελικά ο Βαβίλης πάλεψε με τον Γερμανό Πουλμεμιούλερ. Η απόδοσή του ήταν ακόμη μία φορά τέλεια και επικράτησε με 2-0, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό, χωρίς να χάσει σημείο!

Στον μεγάλο τελικό ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε με 2-1 τον Ούγγρο Σάντορ Λάκατος και σήκωσε την ελληνική σημαία ψηλά, χαρίζοντας το πρώτο χρυσό της Ελλάδας στο Grappling.

Από εκεί και πέρα ο Γιάννης Καρυωτάκης κατέλαβε την 5η θέση, όπως και ο Άγγελος Νικολόπουλος. Ο Ηλίας Μπούκης κατέλαβε την 9η θέση στη διοργάνωση και ο Ντάνι Δημόπουλος την 13η θέση.