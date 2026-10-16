Σε ποινή φυλάκισης 90ετών καταδικάστηκε ο 39χρονος, πρώην προπονητής γυμναστικής, Σον Γκάρντνερ στις ΗΠΑ καθώς βιντεοσκοπούσε κρυφά ανήλικες αθλήτριες την ώρα που άλλαζαν ρούχα ή χρησιμοποιούσαν την τουαλέτα σε γυμναστήριο του Μισισιπή.

Ο Γκάρντνερ, από την Αϊόβα είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025 και δήλωσε ένοχος για τρεις κατηγορίες που αφορούν την παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

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