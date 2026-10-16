Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Σε ποινή φυλάκισης 90ετών καταδικάστηκε ο 39χρονος, πρώην προπονητής γυμναστικής, Σον Γκάρντνερ στις ΗΠΑ καθώς βιντεοσκοπούσε κρυφά ανήλικες αθλήτριες την ώρα που άλλαζαν ρούχα ή χρησιμοποιούσαν την τουαλέτα σε γυμναστήριο του Μισισιπή.

Ο Γκάρντνερ, από την Αϊόβα είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025 και δήλωσε ένοχος για τρεις κατηγορίες που αφορούν την παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #γυμναστική #ΗΠΑ