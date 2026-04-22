Aντιπροσωπεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο επισκέφτηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο γραφείο του.

Ο Ισήδωρος Κούβελος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Στέφανο Χανδακά, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμά Τόκα και το μέλος και Πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο έδωσαν στον Κωστή Χατζηδάκη ως συμβολικό δώρο, τη Δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026 ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την παραχώρηση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου προκειμένου να ξεκινήσουν από την ΕΟΕ – με τη χορηγία της Alpha Bank – τα έργων αποκατάστασης για πρώτη φορά μετά το 2003.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ παρουσίασε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για αναβάθμιση και επανεκκίνηση αθλητικών εγκαταστάσεων που στην πλειοψηφία τους ήταν εγκαταλελειμμένες, όπως το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας, το Παναθηναϊκό Στάδιο καθώς οι κοιτώνες των αθλητών στο ΟΑΚΑ, που είναι το επόμενη μεγάλο στοίχημα.

Ο Ισίδωρος Κούβελος προσκάλεσε επίσημα τον κ. Χατζηδάκη στα επίσημα εγκαίνια για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά, στις 16 Μαΐου.

Επίσης, έγινε συζήτηση και για την προετοιμασία των αθλητών και των αθλητριών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες και τις προοπτικές που έχει ο ελληνικός αθλητισμός εν όψει του 2028.