Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδας ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Handball Premier.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα:
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Handball Premier (18η αγωνιστική)
Καματερού 16:00, Ιωνικός Bfon- AΣΕ Δούκα
(Νάσκος- Χαρίτσος, Προδρομίδης)
ΟΑΚΑ 16:00, ΑΕΚ- Bianco Monte Δράμα
(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Μίγκας)
Νέα Κίος 17:00, Διομήδης El Greco- emblem.gr Φέρωνας
(Γερουλάνος- Χρόνης, Βέργος)
Κιλκίς 18:00, ΓΑΣ Κιλκίς- ΠΑΟΚ
(Τζαφερόπουλος- Τσιάνας, Δελόγλου)
Νάουσας 18:00 (ΕΡΤSPORTS), Ζαφειράκης Νάουσας- ΕΣΝ Βριλησσίων
(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Κατσίκης)
Καραλής 18:00, Αθηναϊκός Lamway Group- Oλυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
(Βαγγελτζίκης- Φωκίτης, Βελαώρας)