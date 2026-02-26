Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδας ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

Handball Premier (18η αγωνιστική)

Καματερού 16:00, Ιωνικός Bfon- AΣΕ Δούκα

(Νάσκος- Χαρίτσος, Προδρομίδης)

ΟΑΚΑ 16:00, ΑΕΚ- Bianco Monte Δράμα

(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Μίγκας)

Νέα Κίος 17:00, Διομήδης El Greco- emblem.gr Φέρωνας

(Γερουλάνος- Χρόνης, Βέργος)

Κιλκίς 18:00, ΓΑΣ Κιλκίς- ΠΑΟΚ

(Τζαφερόπουλος- Τσιάνας, Δελόγλου)

Νάουσας 18:00 (ΕΡΤSPORTS), Ζαφειράκης Νάουσας- ΕΣΝ Βριλησσίων

(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Κατσίκης)

Καραλής 18:00, Αθηναϊκός Lamway Group- Oλυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

(Βαγγελτζίκης- Φωκίτης, Βελαώρας)

