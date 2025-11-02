Χωρίς ελληνική παρουσία θα συνεχιστεί το τουρνουά τένις Hellenic Championship ATP 250, που φιλοξενείται στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ. Στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία του κυρίως ταμπλό, ο Στέφανος Σακελλαρίδης έδωσε μάχη απέναντι στον Πορτογάλο Νούνο Μπόρτζες (Νο 46 στον κόσμο), αλλά έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ (7-4) και τελικά γνώρισε την ήττα με 7-6, 6-3, μετά από έναν αγώνα διάρκειας μίας ώρας και 22 λεπτών.

Μετά την απόσυρση του τραυματία Στέφανου Τσιτσιπά και τον αποκλεισμό του Πέτρου Τσιτσιπά στα προκριματικά, ο 21χρονος Σακελλαρίδης ήταν η μόνη ελληνική συμμετοχή στο τουρνουά της Αθήνας.