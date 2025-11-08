Ρεπορτάζ: Αλέξης Σφαέλος
Με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να θριαμβεύει στο Telekom Center Athens έπεσε σήμερα η αυλαία στο σπουδαίο τουρνουά «Hellenic Championship», που σηματοδότησε την ιστορική επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα.
Ο Σέρβος (Νο 5) επιβλήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ του Λορέντζο Μουζέτι (Νο 9) και κατέκτησε τον 101ο τίτλο της σπουδαίας καριέρας του.
Ο φακός της «Ζούγκλα», όπως συνηθίζει άλλωστε στα μεγάλα γεγονότα, βρέθηκε στον τελικό, και σας μετέφερε βίντεο από το μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Ιταλό, σε μία μάχη που διήρκησε περίπου τρεις ώρες.
O Nόβακ Τζόκοβιτς επί τω έργω
Η μαγική ατμόσφαιρα στο κλειστό
O Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί διά ζώσης τον τελικό:
Φάσεις από τον τελικό:
Εξωτερική φωτογραφία: eurokinissi