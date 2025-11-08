Ρεπορτάζ: Αλέξης Σφαέλος

Με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να θριαμβεύει στο Telekom Center Athens έπεσε σήμερα η αυλαία στο σπουδαίο τουρνουά «Hellenic Championship», που σηματοδότησε την ιστορική επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα.

Ο Σέρβος (Νο 5) επιβλήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ του Λορέντζο Μουζέτι (Νο 9) και κατέκτησε τον 101ο τίτλο της σπουδαίας καριέρας του.

Ο φακός της «Ζούγκλα», όπως συνηθίζει άλλωστε στα μεγάλα γεγονότα, βρέθηκε στον τελικό, και σας μετέφερε βίντεο από το μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Ιταλό, σε μία μάχη που διήρκησε περίπου τρεις ώρες.

O Nόβακ Τζόκοβιτς επί τω έργω

Η μαγική ατμόσφαιρα στο κλειστό

O Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί διά ζώσης τον τελικό:

Φάσεις από τον τελικό:

Εξωτερική φωτογραφία: eurokinissi