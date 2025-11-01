Ο Παύλος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 6-1, 6-2 σε 59:27 λεπτά από τον Σιντάρο Μοσιζούκι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του ATP 250 της Αθήνας, σε αγώνα που έγινε στο κεντρικό court για τον πρώτο προκριματικό γύρο του «Hellenic Championship» στο Telekom Center Athens.

Ο Ιάπωνας θα αντιμετωπίσει στον 2ο και τελευταίο γύρο των προκριματικών, τον νικητή του ζευγαριού, Μακένζι ΜακΝτόναλντ–Μάρκο Τρουνγκελίτι.

Νωρίτερα ο Αυστριακός Φίλιπ Μίσολιτς νίκησε τον Σλοβάκο Άλεξ Μόλτσαν με 3-6, 7-6 (3), 1-6 σε 1.54:34 , σε αγώνα στο κεντρικό court για τον πρώτο προκριματικό γύρο του «Hellenic Championship» στο Telekom Center Athens, με τον οποίο άνοιξε η αυλαία του τουρνουά ATP 250 της Αθήνας που θα διεξαχθεί έως 8 Νοεμβρίου.

Επίσης ο Γερμανός Γιάνικ Χάνφμαν νίκησε με 6-2, 6-4 τον Σλοβάκο Λούκας Κλέιν, σε 1.14:10, σε αγώνα για τον πρώτο προκριματικό γύρο του «Hellenic Championship» στο Telekom Center Athens, στην αυλαία του τουρνουά ATP 250 της Αθήνας που θα διεξαχθεί έως 8 Νοεμβρίου.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα ξεκινήσει από τον 2ο γύρο, εκεί όπου θα αγωνιστεί είτε τον Αλεχάνδρο Ταβίλο, είτε με τον Άνταμ Γουόλτον

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει στον 1ο γύρο (φάση 32) τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες.