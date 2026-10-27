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Το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της ανδρικής Volleyleague.
Το κύριο μέρος των παιχνιδιών θα διεξαχθεί το Σάββατο, ενώ η 2η ημέρα του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, με την αναμέτρηση Πανιώνιος-Καλαμάτα.
Το πρόγραμμα:
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Γυμναστήριο Μετς 16:00 Παναθηναϊκός – Άρης
Διαιτητές: Πρέντζας, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» 17:00 Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ (ΕRTSPORTS)
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεωργιάδης Στ.
Γυμναστήριο «Σ. Μπεφόν» 17:30 Φλοίσβος – ΝΟΠ Ρεθύμνου
Διαιτητές: Κυριοπούλου, Τόλιος, Τσάλεντζ ρέφερι: Νικάκης
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 18:00 ΠΑΟΚ – ΑΟΠ Κηφισιάς
Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Τσάλεντζ ρέφερι: Αβραμίδης
Γυμναστήριο Μίλωνα 19:30 Μίλων – Ολυμπιακός (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)
Διαιτητές: Κουτσούλας, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ.
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας» 19:00 Πανιώνιος – Καλαμάτα
Διαιτητές: Αβραμίδης, Αντωνόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντζας