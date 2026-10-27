Το Σαββατοκύριακο 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της ανδρικής Volleyleague.

Το κύριο μέρος των παιχνιδιών θα διεξαχθεί το Σάββατο, ενώ η 2η ημέρα του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, με την αναμέτρηση Πανιώνιος-Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Γυμναστήριο Μετς 16:00 Παναθηναϊκός – Άρης

Διαιτητές: Πρέντζας, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» 17:00 Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ (ΕRTSPORTS)

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Γεωργιάδης Στ.

Γυμναστήριο «Σ. Μπεφόν» 17:30 Φλοίσβος – ΝΟΠ Ρεθύμνου

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Τόλιος, Τσάλεντζ ρέφερι: Νικάκης

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 18:00 ΠΑΟΚ – ΑΟΠ Κηφισιάς

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Τσάλεντζ ρέφερι: Αβραμίδης

Γυμναστήριο Μίλωνα 19:30 Μίλων – Ολυμπιακός (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)

Διαιτητές: Κουτσούλας, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας» 19:00 Πανιώνιος – Καλαμάτα

Διαιτητές: Αβραμίδης, Αντωνόπουλος, Τσάλεντζ ρέφερι: Πρέντζας