Την 6η νίκη της πέτυχε η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα της Handball Premier, αφού για την 7η αγωνιστική επικράτησε στο τοπικό ντέρμπι 25-22 του Ιωνικού Νέα Φιλαδέλφειας, στο κλειστό γυμναστήριο «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου» .

Ο Ιωνικός προηγήθηκε με 3-1, με την ΑΕΚ να πλησιάζει στο 4-3 (10′) και με γκολ από τον Αραμπατζή να προσπερνά με 7-6 (16′), όμως οι παίκτες του Ιωνικού ανέβασαν την αμυντική τους απόδοση κι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ τους 12-10.

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