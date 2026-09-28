Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε, ενημέρωσε ότι εξόφλησε πλήρως το ποσό που όφειλε και πλέον θέλει πίσω τους βαθμούς που αφαιρέθηκαν από την ομάδα χάντμπολ ανδρών.

Η Ένωση τονίζει ότι η εξόφληση έγινε «εντός του προγραμματισμένου και προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου» και υπογραμμίζει πως αναμένει την επανόρθωση της βαθμολογίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, σε συνέχεια της από 25.09.2026 βιαστικής επιστολής της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ) σχετικά με την επιβολή ποινής αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από την ομάδα ανδρών του Σωματείου μας στο πρωτάθλημα Handball Premier, ολοκληρώθηκε σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, εντός του προγραμματισμένου και προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου και όπως είχαμε επισημάνει εξ αρχής, η πλήρης εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Αγώνων της ΟΧΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας διατηρεί το δικαίωμα επαναφοράς των βαθμών σε περίπτωση τήρησης των όρων καταβολής, με βάση τη συμφωνία μεταξύ ΟΧΕ και σωματείων.

Κατόπιν της πλήρους και εμπρόθεσμης εξόφλησης, η ΑΕΚ αναμένει την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό και την επίσημη ανακοίνωση της ΟΧΕ για την επαναφορά των δύο (2) βαθμών στην ομάδα ανδρών του Σωματείου μας».