Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U17 που διεξήχθη στη Γερμανία ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η ελληνική πυγμαχία διανύει την πιο ζωντανή και δημιουργική περίοδο των τελευταίων χρόνων. Με πέντε χάλκινα μετάλλια και τέσσερις πέμπτες θέσεις, η εθνική μας ομάδα όχι μόνο διεύρυνε το αγωνιστικό της αποτύπωμα, αλλά επιβεβαίωσε ότι η αναγέννηση του αθλήματος δεν αποτελεί πια φιλοδοξία, αλλά είναι πραγματικότητα. Οι νεαροί Έλληνες και Ελληνίδες πυγμάχοι στάθηκαν απέναντι στις πλέον καταξιωμένες ευρωπαϊκές σχολές με ωριμότητα, ψυχραιμία και υψηλό αθλητικό ήθος, εκπροσωπώντας τη χώρα μας με τρόπο που τιμά ολόκληρη την ελληνική αθλητική κοινότητα.

Οι Τσαπτζής, Χριστόφα, Ζιώγας, Ταρνανίδου και Σδούγα, οι πέντε αθλητές και αθλήτριες που κατέκτησαν τα χάλκινα μετάλλια, εισήλθαν στους ημιτελικούς με τεχνική πληρότητα και ψυχική καθαρότητα. Η παρουσία τους στο ρινγκ δεν περιορίστηκε στην προσωπική διεκδίκηση ενός μεταλλίου, αντιθέτως, ενσάρκωσε ένα συλλογικό όραμα, την ανάδειξη της νέας γενιάς ως δυναμικού φορέα του μέλλοντος της Ελληνικής Πυγμαχίας.

Εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία των αθλητών που κατέκτησαν τις πέμπτες θέσεις: Πετρίτση, Κωνσταντινούδη, Ζήκου και Ζουρνατζή. Η πρόκριση στις υψηλές θέσεις μιας τόσο απαιτητικής διοργάνωσης μαρτυρά ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές βρίσκονται ένα μόλις βήμα πριν από τη σταθερή καθιέρωσή τους στις κορυφαίες ευρωπαϊκές κατηγορίες.

Συνολικά, δεκαεπτά αθλητές και αθλήτριες φόρεσαν τα «γαλανόλευκα γάντια», εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε όλο το φάσμα των κατηγοριών.

Κωνσταντίνουδης Αλέξανδρος – 46kg

Ζήκος Δημοσθένης – 50kg

Ζουρνατζής Ελευθέριος – 52kg

Παπαχρήστος Αποστολής – 54kg

Ντουμάζιος Κωνσταντίνος – 57kg

Δημήτρης Παύλου – 60kg

Ζιώγας Ερμής – 63kg

Τσαπτζής Αλέξανδρος – 66kg

Κρανιάς Νικόλαος – 70kg

Στέφανος Αθανασίου – +80kg

Σδούγα Αγγελική – 46kg

Μαρία Ευαγγελία Λέων – 50kg

Αφροδίτη Χριστόφα – 52kg

Παναγιώτα Πετρίτση – 54kg

Ντιλίου Σοφία – 57kg

Ταρνανίδου Λύδια – 60kg

Καρποζήλου Δήμητρα – 63kg

Το Ομοσπονδιακό προπονητικό επιτελείο, που συνόδευσε την Εθνική Ομάδα U17 αποτελείτο από τους Παναγιώτη Ντουμάζιο, Γιώργο Γκαβέζο, Γιώργο Γερούκαλη και Ανδρέα Γιαννακόπουλο.

Η σπουδαία αυτή μετάβαση της Ελληνικής Πυγμαχίας σε μια νέα εποχή δεν εδράζεται σε μεμονωμένες επιτυχίες, αλλά σε ένα ευρύτερο συστημικό υπόβαθρο, οι σύλλογοι, οι προπονητές, οι γονείς και το οργανωτικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας συνεργάζονται σε μια κοινή αποστολή. Η σημερινή συγκομιδή δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης δουλειάς, επένδυσης στους νέους και σταθερής πίστης ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί πλέον στη διεθνή πυγμαχική σκηνή με αξιώσεις.

Η ελληνική σημαία κυμάτισε ξανά ψηλά στα ευρωπαϊκά ρινγκ. Και μαζί της υψώθηκαν η υπερηφάνεια, η ελπίδα και η συνείδηση ότι αυτή η νέα γενιά έχει τη δυνατότητα να γράψει πολλές ακόμη σελίδες αθλητικής δόξας.