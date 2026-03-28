Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου δεν κατάφερε να χαμογελάσει στον ημιτελικό του final-8 του Conference Cup, το οποίο φιλοξενεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης.

Οι «κυανέρυθρες» πραγματοποίησαν κακή εμφάνιση για τρία οκτάλεπτα και, παρά την απόπειρα ολικής ανατροπής στην τελευταία περίοδο, ηττήθηκαν από την ισπανική Σαντ Φελίου με 14-12, χάνοντας την ευκαιρία να προκριθούν στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Πλέον, το συγκρότημα του Τάσου Παπαναστασίου θα διεκδικήσει την Κυριακή (29/3, 12:30) την τρίτη θέση της κατάταξης, με αντίπαλο τον ηττημένο της αναμέτρησης που ακολουθεί, μεταξύ της ιταλικής Κοζέντσα και της ισπανικής Τενερίφε Ετσεΐδε.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει στο σκορ, με τις Ισπανίδες να «χτίζουν» μία διαφορά 2-3 τερμάτων στη δεύτερη περίοδο και να ξεφεύγουν ακόμη περισσότερο (9-4) στο τρίτο οκτάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε 11-6. Στην τελευταία περίοδο ο Πανιώνιος εξαπέλυσε την αντεπίθεσή του και, με τρία γκολ της Δήμητρας Παπαναστασίου, μείωσε σε 12-11, στα 3΄35΄΄ πριν τη λήξη.

Η Ντουένας έδωσε προσωρινά «ανάσα» στη Σαντ Φελίου, η Μαρίσα Ρακιντζή απάντησε άμεσα, αλλά η Μαργαρίτα Πλευρίτου έχασε πέναλτι, 1΄05΄΄ πριν τη λήξη (απέκρουσε η τερματοφύλακας Ολιβερ), και οι «κυανέρυθρες» δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επική ανατροπή, με την Πανιθέγιο να διαμορφώνει το τελικό 14-12.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον Πανιώνιο): 2-4, 2-2, 2-5, 6-3

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 3, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ 1, Μπιτσάκου 1, Λαμπροπούλου 1, Ρένερ 1, Κάτσιου, Μοροχλιάδου.

Σαντ Φέλιου (Μπεατρίθ Εσπινόσα): Όλιβερ, Ματαφόρα 1, Μουρ 1, Μάρκος, Πανιθέγιο 3, Ναβάρο 3, Ούρβαρι, Μορένο 1, Ντεσκάλζι, Ντουένας 4, Ουνγκρία 1, Σαλσέδο, Ντίαθ, Ρος.