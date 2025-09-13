Η παραλιακή Αντίκυρα φοράει τα αθλητικά της και ετοιμάζεται να γεμίσει ζωντάνια, ενέργεια και χαμόγελα! Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου δρομείς κάθε ηλικίας θα συναντηθούν στον 8ο «Ξενοδάμειο Δρόμο», μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή.

Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των συμμετεχόντων οδήγησε τους διοργανωτές να παρατείνουν τις εγγραφές μέχρι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 14:00, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας: https://raceid.com/el/races/13935/about.

Οι διαδρομές που θα πραγματοποιηθούν είναι:

Ο ημιορεινός δρόμος των 10 χλμ.

Η πιστοποιημένη διαδρομή των 5 χλμ.

Ο αγώνας μαθητών/τριών Γυμνασίου 1,2 χλμ.

Ο αγώνας μαθητών/τριών Δημοτικού και ο λαϊκός αγώνας συμμετοχής 0,8 χλμ.

Όλοι οι αγώνες θα ξεκινήσουν και θα τερματίσουν στην πανέμορφη παραλιακή διαδρομή της Αντίκυρας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία άθλησης με φόντο τη θάλασσα.

Η διοργάνωση ανήκει στην Αθλητική Ακαδημία Αντίκυρας «Ξενόδαμος» σε συνεργασία με τον Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, που καλούν μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.

Μην το χάσεις! Δήλωσε συμμετοχή, φόρεσε τα αθλητικά σου και έλα να τρέξουμε όλοι μαζί στον 8ο «Ξενοδάμειο Δρόμο»!