Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Μαϊάμι που θα διεξαχθεί από τις 18 μέχρι τις 29 Μαρτίου. Πρώτη αντίπαλος της θα είναι η Αυστριακή και Νο 79 του κόσμου, Γιούλια Γκράμπχερ.

Η νικήτρια από την αναμέτρηση αυτή θα παίξει κόντρα στην Ελίζ Μέρτενς για τον 2ο γύρο του τουρνουά, ενώ σε περίπτωση που η Ελληνίδα τενίστρια φτάσει στον 3ο γύρο τότε ενδέχεται να πέσει πάνω στην ημιφιναλίστ του φετινού Indian Wells, Λίντα Νόσκοβα.

Η Σάκκαρη βρίσκεται στην 33η θέση με 1.410 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), καθώς κέρδισε μία θέση.

Η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα, νικήτρια του τουρνουά Indian Wells, συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή με τεράστια διαφορά, με την Έλενα Ριμπάκινα να ξεπερνά την Ίγκα Σβιάτεκ και ν’ ανεβαίνει στη δεύτερη θέση του κόσμου.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 11.025 βαθμοί

2. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 7.723

3. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.413

4. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.748

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.678

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.180

7. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.232

8. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.020

9. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.351

10. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 3.066

…

33. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.410