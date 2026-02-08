Ιστορική κούρσα στα 60 μέτρα πραγματοποίησε η Αποστολία Αντωνάτου στην ημερίδα της Παιανίας, όπου εντυπωσίασε με την απόδοσή της.

Η 17χρονη σπρίντερ, γεννημένη τον Δεκέμβριο του 2008 και αθλήτρια του Ανδρέα Λιναρδάτου, τερμάτισε πρώτη με χρόνο 7.38, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 που κρατούσε η Κατερίνα Θάνου από τις 11 Φεβρουαρίου 1994.

Παράλληλα, βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ, καθώς είχε τρέξει 7.42 στην ημερίδα του Ιανουαρίου, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή αγωνιστική της πρόοδο.

Η νεαρή αθλήτρια μετακόμισε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά, προκειμένου να αφοσιωθεί στην προπόνησή της, μια απόφαση που μέχρι στιγμής τη δικαιώνει. Θα δώσει το «παρών» και στις υπόλοιπες διοργανώσεις της σεζόν, όπου προσδοκά ακόμη καλύτερους χρόνους.

«Έφυγα πολύ καλά σήμερα, και κατάφερα να πετύχω μια σπουδαία επίδοση. Είμαι χαρούμενη με αυτόν τον χρόνο, και περιμένω μέχρι το τέλος της περιόδου ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Οι συνθήκες στην Κεφαλονιά δεν ήταν καλές, γι’ αυτό με την οικογένειά μου πήραμε την απόφαση να μετακομίσω στην Αθήνα και να συνεχίσω εδώ το Σχολείο», δήλωσε η Αντωνάτου στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.

Δεύτερη στην κούρσα ήταν η Σοφία Καμπερίδου με 7.41, επίδοση που ισοφαρίζει το ατομικό της ρεκόρ, ενώ τρίτη τερμάτισε η Αλίνα Ντρούτμαν (Ισραήλ) με 7.51.

Σπουδαία κούρσα πρόσφεραν οι κορυφαίοι Έλληνες σπρίντερ στα 60 μ. των Ανδρών, σε έναν από τους καλύτερους αγώνες των τελευταίων ετών στην απόσταση. Νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο πιο φορμαρισμένος αθλητής της σεζόν, με χρόνο 6.64.

Ο Μυριανθόπουλος βελτίωσε το ρεκόρ που είχε πετύχει στις 25 Ιανουαρίου και παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ γκρουπ, βελτιώνοντας το 6.65 του προπονητή του, Κώστα Βογιατζάκη. Ο Έλληνας σπρίντερ βρίσκεται σταθερά εντός πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, ο οποίος, όπως και στις 25 Ιανουαρίου, σημείωσε 6.74. Ο Λάμπρος Βολίκας έκανε ντεμπούτο με 6.75, δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ατομικό ρεκόρ σημείωσε και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με 6.75, ενώ ο Αντώνης Κατσαντώνης κατετάγη πέμπτος με 6.78, μπροστά από τον Δημήτρη Χρυσάφη (6.81) και τον Γιάννη Νυφαντόπουλο (6.82).