Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έδειξε χαρακτήρα στον τελευταίο της αγώνα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που διεξήχθη στο στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας, καθώς κατάφερε να μετατρέψει την απογοήτευση για τον χαμένο ημιτελικό από την Ουγγαρία, σε μαχητικότητα, «βουλιάζοντας» την Ιταλία με 15-8, στον μικρό τελικό.

Έτσι η ομάδα του Παυλίδη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο είναι το έκτο για τη «γαλανόλευκη» στη διοργάνωση, δίνοντας γλυκό φινάλε στην πορεία της στη διοργάνωση, η οποία θα μπορούσε να ήταν καλύτερη αν είχε επικρατήσει στη διαδικασία των πέναλτι επί των Μαγυάρων.

Η στιγμή από την απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο γυναικών: