Η Εθνική πόλο των ανδρών, παρά την πικρία του αποκλεισμού από τον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ανασυνταχθεί και να κάνει «πάρτι» (12-5) στον μικρό τελικό επί της Ιταλίας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Βελιγράδι.

Ένα μετάλλιο με μεγάλη σημασία για την ελληνική υδατοσφαίριση, καθώς ήταν το πρώτο για τη «γαλανόλευκη» στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος του τελικού μεταξύ Ουγγαρίας και Σερβίας, όπου η «οικοδέσποινα» επιβλήθηκε με 10-7 της Ουγγαρίας και πανηγύρισε το χρυσό μέσα στο σπίτι της, ακολούθησε η απονομή των ομάδων, με τους διεθνείς μας να ανεβαίνουν στο βάθρο, παραλαμβάνοντας μέσα σε συγκίνηση τα μετάλλια τους.