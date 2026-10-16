Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (18/10) στο Άπατιν της Σερβίας με τη συμμετοχή της Αθανασίας Κοκκορού. Η έμπειρη αθλήτρια θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διοργάνωση με στόχο να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις στους αγώνες σε δημόσιο δρόμο.

Την αθλήτρια του Αντώνη Στόικου θα συνοδεύσει στο Απατίν ο υπεύθυνος του τομέα μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων του ΣΕΓΑΣ, Δημήτρης Θεοδωρίδης.

Το ατομικό ρεκόρ της αθλήτριας στην απόσταση είναι 1 ώρα 16.16 από τον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.