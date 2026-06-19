Η Αθήνα ανέλαβε να φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της ευρωπαϊκής γυμναστικής, όπως γνωστοποίησε η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.).

«Το 2028, η Αθήνα θα υποδεχθεί τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της Ευρώπης, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά στιγμές υψηλού αθλητισμού, έμπνευσης και υπερηφάνειας», αναφέρει μεταξύ άλλων η Ε.Γ.Ο.

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