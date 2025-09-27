Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) αποφάσισε να άρει τον μερικό αποκλεισμό της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, που ίσχυε μετά την εισβολή της πρώτης, στην Ουκρανία, και να επαναφέρει τις δύο εθνικές επιτροπές ως πλήρη μέλη του οργανισμού, στην γενική της συνέλευση, που διεξάγεται στην Σεούλ.

Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για τους Ρώσους και τους Λευκορώσους παρααθλητές να αγωνιστούν υπό τις αντίστοιχες σημαίες τους, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα (6-15 Μαρτίου). Πάντως, τα έξι αθλήματα του προγράμματος εξαρτώνται από τις διεθνείς ομοσπονδίες, οι οποίες μέχρι στιγμής διατηρούν τον αποκλεισμό των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών.

Για να είναι επιλέξιμος για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, κάθε αθλητής πρέπει να έχει ενεργή άδεια για την περίοδο 2025/26 από την διεθνή ομοσπονδία του, στην προκειμένη περίπτωση την FIS (Παραλπικό σκι, Παραολυμπιακό σκι αντοχής, Παρασνόουμπορντ), την IBU (Παραδίαθλο) και την WPIH (Παραχόκεϊ επί πάγου), οι οποίες προς το παρόν τον αποκλείουν από την διαδικασία πρόκρισης. Το Παγκόσμιο Κέρλινγκ (κέρλινγκ με αναπηρικό αμαξίδιο) κατανέμει ποσόστωση σε μια χώρα, όχι σε έναν αθλητή, και οι προκριματικοί του έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

«Η IPC θα συνεργασθεί με τα δύο εμπλεκόμενα μέλη για να θέσει σε εφαρμογή πρακτικές ρυθμίσεις προς τούτο το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Γενική Συνέλευση της IPC αρχικά ψήφισε κατά της πλήρους αναστολής των δύο εθνικών επιτροπών (115 κατά, 55 υπέρ, 11 αποχές για τη Ρωσία, 119 κατά, 48 υπέρ και 9 αποχές για τη Λευκορωσία). Στη συνέχεια, αποφάσισε να άρει τον μερικό αποκλεισμό της Ρωσίας (91 υπέρ, 77 κατά, 8 αποχές) και της Λευκορωσίας (103 υπέρ, 63 κατά, 10 αποχές).

Ο μερικός αποκλεισμός είχε εγκριθεί το φθινόπωρο του 2023 από τη Γενική Συνέλευση της IPC, εξουσιοδοτώντας Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να αγωνισθούν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, υπό ουδέτερη σημαία, και αυστηρούς όρους ουδετερότητας.

Νωρίτερα, η IPC είχε αποκλείσει τις Παραολυμπιακές Επιτροπές της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από τους Αγώνες του Πεκίνου 2022, στις 3 Μαρτίου, την παραμονή της Τελετής Έναρξης στις 4 Μαρτίου, που έλαβε χώρα λίγες μέρες μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση αυτή έρχεται οκτώ ημέρες αφότου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ενέκρινε, υπό αυστηρούς όρους και υπό ουδέτερες σημαίες, την παρουσία Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνα, όπως συνέβη και στο Παρίσι το 2024.