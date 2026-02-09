Η δράση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Κορτίνα-Μιλάνο συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με την σημερινή ημέρα να συνεχίζεται με το Αλπικό σκι Ανδρών και το Ελεύθερο σκι Γυναικών.

Οι Ελβετοί Φον Άλμερ και Τανγκί Νεφ, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σλάλομ ανδρών, με χρόνο 51.82, με τους Αυστριακούς Φέλερ και Κρίχμαϊχ να τερματίζουν στην δεύτερη θέση (51.98), και τους Ελβετούς Όντερματ και Μάιλαρντ να συμπληρώνουν το βάθρο, σε μία πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελβετία.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr