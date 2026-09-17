Η Εθνική ομάδα Βόλεϊ των ανδρών ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε με 3-1 σετ (17-25, 25-21, 22-25, 17-25) της Σλοβακίας στη Μόντενα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη να μπαίνει ψυχωμένη και να θέτει από το ξεκίνημα τον έλεγχό της παίρνοντας διαφορές τριών πόντων (4-7), χάρη στις εξαιρετικές της άμυνες αλλά και τις προσπάθειες των Ράπτη, Πιτακούδη και μετέπειτα του Μάρκου, που σκόραρε αρχικά για το 6-4 και λίγο αργότερα για το 8-4 της «γαλανόλευκης», η οποία έδειχνε αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα στην τύχη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr