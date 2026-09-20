Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Νόρμπερτ Γκόμπος στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι και η Ελλάδα έχασε με 3-2 από τη Σλοβακία στο Κόσιτσε, στην αναμέτρηση για το World Group I του Davis Cup.

Ο 36χρονος Σλοβάκος (Νο353) κέρδισε το πρώτο σετ με 6-4, ενώ στο δεύτερο ο Σακελλαρίδης (Νο136) πάλεψε και το πήγε στο 6-6, με τον Γκόμπος να επικρατεί στο τάι μπρέικ με 7-4, έπειτα από ένα σετ που ο Έλληνας τενίστας πάλεψε πολύ.

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