Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Πάλης, καθώς η Κατερίνη ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα σπουδαίο τριήμερο διεθνών διοργανώσεων Beach Wrestling, με κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες να δίνουν ραντεβού στην Παραλία Κατερίνης από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Το Beach Bar Aloha θα αποτελέσει το επίκεντρο της αγωνιστικής δράσης, φιλοξενώντας αρχικά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Wrestling U20 και στη συνέχεια, το Σάββατο και την Κυριακή 26 και 27 Σεπτεμβρίου, την τελική φάση του World Series, όπου θα κριθούν οι τίτλοι της χρονιάς.

Το ενδιαφέρον αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς στην Κατερίνη θα συγκεντρωθούν αθλητές από διαφορετικές χώρες, με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος U20 να αποτελεί ένα σημαντικό αγωνιστικό ραντεβού για τη νέα γενιά του Beach Wrestling και την τελική φάση του World Series να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, αφού οι κορυφαίοι αθλητές της σεζόν θα διεκδικήσουν την κορυφή και τους πολυπόθητους τίτλους της χρονιάς.

Η αγωνιστική δράση και τις τρεις ημέρες θα ξεκινά στις 10:00 το πρωί, με την Παραλία Κατερίνης να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο διεθνές αγωνιστικό σκηνικό και το ελληνικό κοινό να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου.

Η είσοδος για τους θεατές θα είναι ελεύθερη.