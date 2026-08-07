Με δύο αθλητές θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στη μεγαλύτερη διοργάνωση της ιππασίας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόκειται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στη «Μέκκα της ιππασίας», το Άαχεν της Γερμανίας, από τις 11 έως και τις 23 Αυγούστου, με την Ελλάδα να λαμβάνει μέρος σε δύο αθλήματα, την ιππική δεξιοτεχνία και την παρα ιππική δεξιοτεχνία.

Η Θεοδώρα Λιβανού μαζί με τον Robinvale θα πάρει μέρος για πρώτη φορά στην ιππική δεξιοτεχνία από τις 11 έως και τις 15 Αυγούστου και για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Μιχάλης Καλαράκης με τον Ferrero στην παρα ιππική δεξιοτεχνία από τις 19 έως και τις 23 Αυγούστου. Ο Μιχάλης θα αγωνιστεί στην κατηγορία Grade I.

H τελετή έναρξης των αγώνων είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 11 Αυγούστου το βράδυ στο κεντρικό στάδιο. Στο εφετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αναμένεται να αγωνιστούν περισσότεροι από 650 αθλητές από 35 χώρες με πάνω από 800 άλογα, σε έξι ιππικά αθλήματα, τα τρία ολυμπιακά, την υπερπήδηση εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο, και ακόμη την αμαξοδήγηση, την γυμνιππευτική και την παρα ιππική δεξιοτεχνία. Είναι η δεύτερη φορά, μετά το 2006, που το Άαχεν θα φιλοξενήσει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.