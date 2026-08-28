Η Ρίγα γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο το σημείο αναφοράς για μία από τις πιο τεχνικές και απαιτητικές πτυχές του τζούντο. Στις 29 και 30 Αυγούστου διεξάγεται το Ne-Waza European Judo Championships 2026, η πρώτη αυτόνομη ευρωπαϊκή διοργάνωση αφιερωμένη αποκλειστικά στη μάχη στο έδαφος.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο BT1 International Expo Centre της λετονικής πρωτεύουσας.

Η ελληνική παρουσία στη διοργάνωση είναι πενταμελής, με τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, καλύπτοντας τρεις διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Την ελληνική αποστολή συμπληρώνει ο προπονητής Νικόλαος Πάπαρης.

Στην κατηγορία Cadets -60 κιλά θα αγωνιστεί ο Νικόλαος Ζέρβας και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη νεότερη από τις ηλικιακές κατηγορίες της διοργάνωσης.

Στα -63 κιλά juniors θα συμμετάσχει η Μαρία-Άννα Θεοχαροπούλου, ενώ στους άνδρες και την κατηγορία -81 κιλά, η Ελλάδα έχει διπλή εκπροσώπηση με τον Νικηφόρο Κοντοκώστα και τον Ιάσονα Κοτζεγιαννίδη. Επίσης στην κατηγορία +100 κιλά ανδρών θα αγωνιστεί ο Άγγελος Πάπαρης. Ένα διαφορετικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Το Ne-Waza αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τζούντο, όμως μέχρι σήμερα δεν είχε αποκτήσει τη δική του αυτόνομη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό αλλάζει στη Ρίγα, όπου για πρώτη φορά οι αθλητές θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης αποκλειστικά στο έδαφος. Η European Judo Union χαρακτηρίζει τη διοργάνωση ιστορική, καθώς πρόκειται για την πρώτη ξεχωριστή ευρωπαϊκή διοργάνωση αυτού του τύπου.

Το format διαφοροποιείται αισθητά από το κλασικό αγωνιστικό τζούντο. Οι δύο αθλητές ξεκινούν γονατιστοί σε θέση seiza και, μετά το «Hajime», η αναμέτρηση εξελίσσεται αποκλειστικά στο έδαφος, με στόχο τις υποταγές και τις τεχνικές ακινητοποίησης. Η όρθια παραμονή χωρίς επίθεση τιμωρείται, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τα τέσσερα λεπτά ακολουθεί μια ιδιαίτερη διαδικασία Golden Score, στην οποία οι δύο αθλητές εφαρμόζουν διαδοχικά επίσημη τεχνική ακινητοποίησης του Kodokan.

Οι ακινητοποιήσεις διάρκειας 5 έως 9 δευτερολέπτων δίνουν Yuko, ενώ εκείνες από 10 έως 19 δευτερόλεπτα Waza-ari. Πρόκειται, επομένως, για ένα αγωνιστικό σύστημα που απαιτεί όχι μόνο δύναμη και φυσική κατάσταση, αλλά κυρίως ακρίβεια, έλεγχο, τακτική και ικανότητα διαχείρισης της μάχης στο έδαφος.

Συνολικά, η διοργάνωση της Ρίγας συγκεντρώνει 148 αθλητές και αθλήτριες από 19 χώρες.

Η ελληνική αποστολή θα έχει παρουσία και στις δύο ημέρες της διοργάνωσης, με τον Ζέρβα, τη Θεοχαροπούλου, τον Κοντοκώστα και τον Κοτζεγιαννίδη να αγωνίζονται το Σάββατο και τον Πάπαρη να ολοκληρώνει την ελληνική παρουσία την Κυριακή.