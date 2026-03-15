Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του Τορούν έχει ξεκινήσει. Από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου, 674 αθλητές και αθλήτριες από 118 χώρες θα διεκδικήσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στη μεγάλη διοργάνωση, με τους 345 άνδρες και τις 329 γυναίκες να αποτελούν μία από τις πιο ισχυρές συμμετοχές της ιστορίας του θεσμού.

Η Ελλάδα έχει λόγους να ανυπομονεί. Ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ, και ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, είναι οι δύο κορυφαίοι διεκδικητές μεταλλίου. Ο Καραλής φέρει στις αποσκευές του το 6,17 μ. της Παιανίας, δεύτερη επίδοση στη λίστα, μετά το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις, ενώ ο Τεντόγλου με 8,27 μ. κατατάσσεται τέταρτος ανάμεσα στους 17 συμμετέχοντες. Στο ύψος, ο φορμαρισμένος Αντώνης Μέρλος διεκδικεί ένα καλό πλασάρισμα που θα επιβεβαιώσει την ανοδική του πορεία.

