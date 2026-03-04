Ο ΣΕΓΑΣ, με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη, γνωστοποίησε την ελληνική ομάδα, που θα λάβει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα βάδην, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στη Σμύρνη.

Την ελληνική αποστολή, η οποία δηλώθηκε σήμερα στην Balkan Athletics, απαρτίζουν 14 αθλητές, 8 γυναίκες και 6 άνδρες.

Τα ελληνικά χρώματα θα εκπροσωπήσουν οι εξής αθλητές και αθλήτριες:

Μαραθώνιος (Α/Γ): Παναγιώτα Τσινοπούλου, Άννα Αδάμη, Γιώργος Κελεπούρης

Ημιμαραθώνιος (Α/Γ): Χριστίνα Παπαδοπούλου, Σοφία Αλικανιώτη, Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, Ανδρέας Παπαστεργίου

10 χλμ. (Κ20): Παρασκευή-Μελίνα Λουκά, Χρύσα Εσμερλή, Παναγιώτης Σάλτης, Φώτης-Διονύσης Κλάδης

10 χλμ (Κ18): Γρηγόρης Τσιάτσιος

5 χλμ (Κ18): Χαρά Γέρου, Δέσποινα Κουτσίδου