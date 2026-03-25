Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πάλης U15 οι Έλληνες πρωταθλητές είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν το ταλέντο τους και να προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Η νέα γενιά των Ελλήνων παλαιστών έδειξε ότι διαθέτει πλούσιο ταλέντο και είναι έτοιμοι να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στο μέλλον.

Η ΕΛΟΠ κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου πρωταθλήματος τίμησε την μνήμη του Ιρανού παλαιστή, αφιερώνοντας το πρωτάθλημα στην μνήμη του. Ο Μοχαμάντι εκτελέστηκε, καθώς κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε στη δολοφονία δύο αστυνομικών. Οι συνθήκες της δίκης έχουν βρεθεί στο επίκεντρο και η Διεθνής Αμνηστία τόνισε ότι δεν παρασχέθηκε στους κατηγορούμενους «επαρκής υπεράσπιση και εξαναγκάστηκαν να κάνουν “ομολογίες”».

Στα αγωνιστικά στην Ελληνορωμαϊκή πρώτευσε ο ΠΑΟΚ και ακολούθησαν ο Θησεύς Περιστερίου και ΑΠΣ Τρικάλων.

Στην Ελευθέρα το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο ΓΣ Ευόσμου Μακεδόνες, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Τραπεζούντα και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Άρκων.

Τέλος στη Γυναικεία Πάλη ο Λεωνίδας Σπαρτης κατέκτησε την πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο ΑΠΟ Ρεθύμνου και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ολύμπιοι Κατερίνης.