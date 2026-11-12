Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει πρωτοβουλία υπέρ της θωράκισης και του εκσυγχρονισμού του μέτρου της μοριοδότησης των αθλητών.

Με αφορμή την αθλήτρια, κόρη του παραιτηθέντα (εδώ και λίγες ώρες) Υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη που φέρεται να γράφτηκε εικονικά σε ομάδα χάντμπολ για να λάβει τα μόρια εισαγωγής σε πανεπιστημιακή σχολή, η ΕΟΕ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ζητά να μη γίνεται ισοπέδωση στη μοριοδότηση στον αθλητισμό.

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