Σε ρυθμούς Ολυμπιακών Αγώνων μπήκε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αντιπροσωπεία της ΕΟΕ παραβρέθηκε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε το The Hellenic Initiative στο Λος Άντζελες.

Πρόκειται για έναν παγκόσμιο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που κινητοποιεί την Ελληνική Ομογένεια και τους Φιλέλληνες με στόχο τη στήριξη της Ελλάδας, την ενίσχυση της οικονομικής της ανάκαμψης, της φιλανθρωπίας και της ανάπτυξης, καθώς και την επένδυση στο μέλλον της χώρας.

Η παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της ΕΟΕ να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Ελληνική Ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ενεργοποιήσει φίλους, δωρητές και υποστηρικτές της Ελλάδας στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό πρόσωπο τον Έλληνα της διασποράς, Άγγελο Τσακόπουλο, ο οποίος τιμήθηκε για τη δια βίου προσφορά του στον Ελληνισμό, την Ομογένεια, την παιδεία, τον πολιτισμό και την ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την εκδήλωση προλόγισε η Αντικυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Ελένη Κουναλάκη, η οποία αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και στη σημασία της προσπάθειας που καταβάλλεται για την προετοιμασία και τη στήριξη των Ελλήνων αθλητών ενόψει του LA28.

Στο δείπνο παραβρέθηκε και η Speaker Emerita της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, η οποία είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικά της Καλιφόρνιας. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και έδωσε ξεχωριστή βαρύτητα στην εκδήλωση.

Με την παρουσία της υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο Ελληνισμός της Καλιφόρνιας στη δημόσια ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών.