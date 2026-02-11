Σε μία εξομολόγηση που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και έκανε τον γύρο του κόσμου προχώρησε ο Στούρλα Χολμ Λάγκρεϊντ, λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο σημειωτέον ήταν το πρώτο στην καριέρα του.

Ο 28χρονος Νορβηγός αθλητής του διάθλου, λίγα μόλις λεπτά μετά την κατάληψη της τρίτης θέσης στον αγώνα ατομικής αντοχής 20 χιλιομέτρων στο Αντχολτς-Άντερσελβα της Ιταλίας, εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος στις δηλώσεις του στη δημόσια τηλεόραση της πατρίδας του, αποκαλύπτοντας σε αυτές ότι απάτησε τη σύντροφό του πριν από τρεις μήνες.

