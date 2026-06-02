Για το Λουξεμβούργο αναχώρησε η Εθνική ομάδα Καλλιτεχνικής κολύμβησης παίδων/κορασίδων, για να πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας, το οποίο διεξάγεται από 4 έως 7 Ιουνίου.

Την αποστολή συγκροτούν οι Αγγελική Αγγελή (ΑΝΟ Μεταμόρφωσης / Ομαδικό, Κόμπο), Χάρις Μπάλα (ΣΚ Ροή / Ομαδικό, Κόμπο), Φαίδρα Χρυσού (ΣΚ Ροή / αναπληρωματική Σόλο, Ντουέτο, Mικτό Ντουέτο, Ομαδικό, Κόμπο), Αθηνά Γεωργιουδάκη (ΚΟ Ηρακλείου / Ομαδικό, Κόμπο), Μελίνα Ραφαηλία Κασβίκη (ΣΚ Ροή / Σόλο, Ντουέτο, Ομαδικό, Κόμπο), Ειρήνη Μακρίδου (ΣΚ Ροή / Ομαδικό, Κόμπο), Αθανασία Μουρούκη (ΣΚ Ροή / Ομαδικό, Κόμπο), Ελένη Σαρρή (ΑΕΚ / Ομαδικό Κόμπο), Ελισάβετ Τσιώλη (ΑΝΟ Μεταμόρφωσης / Ντουέτο, αναπληρωματική Μικτό Ντουέτο, Ομαδικό, Κόμπο), Στέλιος Κουκουσέλης Φούσκης (ΝΟΒΑ / Σόλο Παίδων, Μικτό Ντουέτο).

Την αποστολή συνοδεύουν η επικεφαλής προπονήτρια, Έλενα Στραβάκου, η βοηθός προπονήτρια, Ιφιγένεια Δίπλα, ο φυσικοθεραπευτής Γιώργος Δεμέτης και η Ελένη Γεωργίου, ως αρχηγός αποστολής. Στο Λουξεμβούργο ταξίδεψαν επίσης η Βαΐα Λουράκη (technical controller), η Στέλλα Κωνσταντινίδου (κριτής) και η Κατιάνα Φίλιου (shadow κριτής).