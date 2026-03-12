Σε πρωτεύουσα της Ευρώπης μετατρέπεται το Ηράκλειο της Κρήτης. Στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού Δύο Αοράκια από το Σάββατο 14 Μαρτίου μέχρι και το Σάββατο 21 Μαρτίου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου, που αποτελεί το μεγάλο ραντεβού του αθλήματος για το 2026.

Περισσότεροι από 2.000 πρωταθλητές από 32 χώρες θα διεκδικήσουν τους τίτλους των πρωταθλητών Ευρώπης σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και όλα τα αγωνίσματα του αθλήματος.

Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου (ΕΦΕΟΖΖ) πιστή στη δέσμευσή της για την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρας μας κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και υπό την αιγίδα του υπουργείου Αθλητισμού και της Περιφέρειας Κρήτης κεφαλαιοποιεί την σκληρή και καθημερινή δουλειά με γνώμονα τη γιγάντωση του αθλήματος.

Ταυτόχρονα, καλείται να αποδείξει εκτός από την υψηλού επιπέδου αθλητική δραστηριότητα και κυριαρχία των Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητριών στις μεγάλες διοργανώσεις, την ικανότητά της να φέρει εις πέρας και να πάει ένα βήμα πιο ψηλά το κορυφαίο ραντεβού της Ευρώπης, κερδίζοντας παράλληλα τις εντυπώσεις σε επίπεδο φιλοξενίας και διοργάνωσης.

Ήδη, στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, όπως και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου, ο Γερμανός Michael Korn, μαζί με τον γενικό γραμματέα από την Ολλανδία Rick Frowyn και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την οικοδέσποινα Ελλάδα, η Πρόεδρος της ΕΦΕΟΖΖ και Α’ αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίου, Μαρία Χαριτοπούλου μαζί με τον γενικό γραμματέα της ΕΦΕΟΖΖ, Βαγγέλη Συνολάκη και τα μέλη του Δ.Σ. είδαν τα Δύο Αοράκια να μετατρέπονται σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο στα χρώματα του Ζίου Ζίτσου.

Η εικόνα του γηπέδου της Κρήτης αποδεικνύει, επιβεβαιώνει και αναδεικνύει την τεχνογνωσία και τις οργανωτικές δυνατότητες της Ελληνικής Ομοσπονδίας σε μεγάλα διεθνή πρωταθλήματα και προδιαθέτει για το κερδισμένο στοίχημα, δικαιώνοντας την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την ορθότητα της επιλογής της.

Να σημειωθεί ότι το μεγάλο ραντεβού του αθλήματος μαζί με τους χιλιάδες πρωταθλητές θα προσελκύσει στην Κρήτη τους συνοδούς και τους προπονητές τους δημιουργώντας ένα τεράστιο οικοσύστημα αθλοτουρισμού που θα φέρει στην περιοχή μεγάλη οικονομική ώθηση.

Στο Ηράκλειο θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην ιστορία του ευρωπαϊκού Ζίου Ζίτσου και η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχτεί στην Κρήτη όλους τους αθλητές, προπονητές, διαιτητές και συνοδούς των ομάδων, πρωταγωνιστώντας στη μεγάλη γιορτή του αθλήματος!