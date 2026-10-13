Νέα μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Άρη, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση της Κίνγκα Σουτς από την Ουγγαρία. Τις τελευταίες δυο σεζόν αγωνίστηκε κατά σειρά στην Αμπσερόν του Αζερμπαϊτζάν και στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας για λογαριασμό της Έρφουρτ.

Αναλυτικά:

«Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με την αθλήτρια από την Ουγγαρία Kinga Szucs (Κίνγκα Σουτς).

Η Kinga είναι γεννημένη στις 8 Ιουνίου 1993 και αγωνίζεται στη θέση της ακραίας.

Ξεκίνησε την καριέρα της στην Ujpesti. Το 2021 παίρνει την πρώτη της μεταγραφή για την Kaposvari ενώ την αμέσως επόμενη σεζόν αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και την Cassalmagiore. Το 2022-2023 μετακόμισε στην Πολωνία και την Bydgosz ενώ το 2023-2024 φόρεσε τη φανέλα της γαλλικής Terville. Τις τελευταίες δυο σεζόν αγωνίστηκε κατά σειρά στην Absheron του Αζερμπαϊτζάν και στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας για λογαριασμό της Shwarz Erfurt.

Τέλος άξια αναφοράς είναι η σταθερή παρουσία της στην Εθνική ομάδα της χώρας της, με την με την οποία συμμετείχε σε δύο Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γυναικών και δύο European Golden Leagues».