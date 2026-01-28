Η Κόκο Γκοφ (Coco Gauff) γνώρισε χθες, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, την ήττα ενάντια στην Ελίνα Σβιτολίνα (6-1, 6-2) στο Australian Open, με την 31χρονη Ουκρανή (Νο. 12) να ανακόπτει την πορεία της νεαρής Αμερικανίδας (Νο. 3) προς τα ημιτελικά σε ένα ματς που θύμιζε περίπατο.

Εμφανώς απογοητευμένη, η 21χρονη συγκρατήθηκε μπροστά στο πλήθος, συνεχάρη την αντίπαλό της με τον προβλεπόμενο σεβασμό, όμως όταν αποχώρησε από το γήπεδο, επέλεξε να βρει ένα – φαινομενικά – απομονωμένο χώρο για να ξεσπάσει, όντας συναισθηματικά φορτισμένη.

Ως αποτέλεσμα, σε έναν από τους πολλούς διαδρόμους των εγκαταστάσεων του αυστραλιανού Grand Slam, η Γκοφ πήγε πίσω από ένα υψηλό τοιχίο και άρχισε να κοπανάει τη ρακέτα της στο πάτωμα, καταστρέφοντας τη.

Το συμβάν καταγράφηκε από μια κάμερα ασφαλείας και η διοργάνωση επέλεξε να δημοσιοποιήσει το γεγονός, με ένα βίντεο. Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια δυσαρεστήθηκε από την ενέργεια αυτή, όπως και μεγάλη μερίδα του κοινού, αθλητικοί σχολιαστές, αλλά και συναθλητές της.

«Προσπάθησα να πάω κάπου χωρίς κάμερες»

«Προσπάθησα να πάω κάπου όπου δεν υπήρχαν κάμερες», είπε η Γκοφ στους δημοσιογράφους αργότερα. «Έχω ένα πρόβλημα με αυτό. Νιώθω ότι ορισμένες στιγμές δεν χρειάζεται να τις μεταδίδουν».

«Προσπάθησα να πάω κάπου όπου δεν θα το μετέδιδαν, αλλά προφανώς το έκαναν. Ίσως πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση σχετικά, γιατί νιώθω ότι σε αυτό το τουρνουά ο μόνος ιδιωτικός χώρος που έχουμε είναι τα αποδυτήρια», πρόσθεσε.

Η 21χρονη είπε ότι προτιμά να εκφράζει την απογοήτευσή της στον εξοπλισμό της, παρά στην ομάδα της: «Νομίζω ότι, γνωρίζοντας τον εαυτό μου, δεν θέλω να ξεσπάσω στην ομάδα μου. Είναι καλοί άνθρωποι. Δεν το αξίζουν αυτό και ξέρω ότι είμαι ευαίσθητη. Απλά απομακρύνθηκα ένα λεπτό, για να πάω και να το κάνω. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Όπως είπα, δεν προσπαθώ να το κάνω στο γήπεδο μπροστά στα παιδιά και τέτοια, αλλά ξέρω ότι πρέπει να εκφράσω αυτό το συναίσθημα. Αλλιώς, θα γίνω απότομη με τους ανθρώπους γύρω μου, και δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί, όπως είπα, δεν το αξίζουν. Έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν. Και εγώ το ίδιο. Απλά πρέπει να εκφράσω την απογοήτευσή μου».

Coco Gauff was asked if smashing her racquet after her loss to Svitolina helps her move on “Is there part of you that thinks it’s healthy to just smash that racquet and get that loss over and done with? Does it help you move on?” Coco: “Yeah, definitely. I think for me, I know… pic.twitter.com/5i99mYyHwz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2026

Σβιόντεκ: «Είμαστε τενίστριες ή ζώα σε ζωολογικό κήπο;»

Μετά από την ήττα της κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα (7-5, 6-1), η Ίγκα Σβιόντεκ ρωτήθηκε σχετικά με το περιστατικό και εμφανίστηκε ελαφρώς πιο επικριτική από την Αμερικανίδα.

«Το ερώτημα είναι, είμαστε τενίστες ή ζώα σε ζωολογικό κήπο, όπου μας παρακολουθούν ακόμα και όταν κάνουμε την ανάγκη μας;» είπε. «Εντάξει, αυτό ήταν προφανώς υπερβολικό, αλλά θα ήταν ωραίο να έχουμε λίγη ιδιωτικότητα. Θα ήταν επίσης ωραίο να έχουμε τη δική μας ρουτίνα και να μην μας παρακολουθούν πάντα».

«Θα ήταν ωραίο να έχουμε κάποιο χώρο όπου θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να μας παρακολουθεί όλος ο κόσμος», κατέληξε η Πολωνή (Νο. 2).