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Ακάθεκτη προχωράει στο Athens Open η Μαρία Σάκκαρη, προσθέτοντας στα… θύματά της και την Αλίσια Παρκς.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, υπό το βλέμμα και πάλι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση της μέλλουσας νύφης από τις εξέδρες μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, επιβλήθηκε την Παρασκευή με 2-0 σετ (6-4, 6-3) της Αμερικανίδας και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά.
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