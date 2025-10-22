Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ολοένα και περισσότερες παίκτριες του τένις μιλούν πλέον ανοιχτά για τις απειλές και προσβολές που δέχονται στα social media κάθε φορά που χάνουν σε έναν αγώνα. Στη λίστα αυτή έρχεται να προστεθεί και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Μαρία Σάκκαρη, η οποία αυτή τη σεζόν δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε.

Χθες, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, η κορυφαία τενίστρια της χώρας μας ηττήθηκε από την Καναδή, Λέιλα Φερνάντες, με 2-0 σετ (7-6, 6-4) και αποκλείστηκε πρόωρα και από το τουρνουά του Τόκιο. Το αποτέλεσμα αυτό στάθηκε ως αφορμή για να δεχτεί και πάλι διάφορα κακόβουλα μηνύματα, όμως αυτή τη φορά η 30χρονη αποφάσισε να απευθυνθεί δημόσια στους αποστολείς, αναρτώντας και φωτογραφίες με τα λεγόμενά τους.

Η Σάκκαρη έγραψε σχετικά:

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά ήθελα απλώς να μοιραστώ μερικά λόγια. Δεν υπάρχει κάτι να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά τον αγώνα μου – κάθε τενίστρια τα λαμβάνει σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, σίγουρα κάτω από τις δικές μου προσδοκίες.

Δεν ήταν εύκολο να αποδεχτώ ότι, μετά από χρόνια αγώνων στο υψηλότερο επίπεδο, δεν βρίσκομαι εκεί που θα ήθελα αυτή τη στιγμή. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους γύρω μου και για τους θαυμαστές μου που συνεχίζουν να πιστεύουν σε μένα μετά απ’ όλα αυτά.

Δεν ήταν η σεζόν για την οποία ήλπιζα, αλλά έρχονται καλά πράγματα. Και σε όλους όσοι με αμφισβητούν, ο στόχος μου δεν είναι να σας αποδείξω ότι έχετε άδικο, αλλά να αποδείξω στον εαυτό μου ότι έχω δίκιο. Τα λέμε το 2026».

Δείτε τα μηνύματα που δημοσίευσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια: