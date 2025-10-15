Το μέλλον του ελληνικού Ταεκβοντό είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει. Από την Πέμπτη έως την Κυριακή θα διεξαχθεί στην Χαλκίδα τα Πανελλήνια πρωταθλήματα Παίδων – Κορασίδων και Παμπαίδων Παγκορασίδων, καθώς και το διασυλλογικό πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων.

Η συμμετοχή είναι πραγματικά μεγάλη, καθώς θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 1200 αθλητές και αθλήτριες και αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Οι αγώνες αρχίζουν κάθε μέρα στις 9:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα Πανελλήνια πρωταθλήματα θα μεταδοθούν ζωντανά από το κανάλι της ομοσπονδίας στο Youtube.