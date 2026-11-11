Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος με ανακοίνωσή της την Τετάρτη (11/11) πήρε θέση για την αθλήτρια, κόρη νυν υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη που φέρεται να γράφτηκε εικονικά σε ομάδα χάντμπολ για να λάβει τα μόρια εισαγωγής σε πανεπιστημιακή σχολή.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: «η συγκεκριμένη αθλήτρια διαθέτει νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της κατά τη διάρκεια των αγώνων στους οποίους δηλώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr