Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θωμά Τόκα, τίμησαν τους αθλητές Πέτρο Γκαϊδατζή και Έλενα Ξενάκη για τη συμμετοχή τους στη Λαμπαδηδρομία Milano Cortina 2026.

Ο Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, Πέτρος Γκαϊδατζής, ήταν ο πρώτος λαμπαδηδρόμος στην Τελετή Αφής, ενώ η Έλενα Ξενάκη, εκπροσωπώντας την Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2025, ήταν η τελευταία λαμπαδηδρόμος που άναψε τον βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Ο Θωμάς Τόκας παρέδωσε, στους δύο αθλητές την Ολυμπιακή Δάδα σε μια στιγμή υψηλού συμβολισμού.

Μια πράξη που ενώνει τη νέα γενιά αθλητών με τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού.