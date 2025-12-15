Η Αρίνα Σαμπαλένκα ψηφίστηκε Παίκτρια της Χρονιάς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθιστώντας την μόλις την τρίτη παίκτρια τα τελευταία 15 χρόνια που κερδίζει το βραβείο περισσότερες από μία φορές.

Η WTA ανακοίνωσε (15/12) τις νικήτριες στα ετήσια βραβεία της, για τις καλύτερες παίκτριες, τουρνουά και προπονήτριες της χρονιάς, καθώς και αθλήτριες που έχουν κάνει εξαιρετική συμβολή στο Tour εκτός γηπέδου.

Η Σαμπαλένκα κέρδισε σχεδόν το 80% των ψήφων των μέσων ενημέρωσης μετά από μια κυρίαρχη σεζόν στην οποία έφτασε στους περισσότερους τελικούς (9), κέρδισε τους περισσότερους τίτλους (4), συγκέντρωσε τις περισσότερες νίκες (63) και σημείωσε νέο ρεκόρ χρηματικών βραβείων σε μία σεζόν, κερδίζοντας 15.008.519 δολάρια.

Μάλιστα, πέρασε ολόκληρο το έτος στην κατάταξη ως η Νο. 1, τερματίζοντας στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Τώρα βρίσκεται στην 12η θέση όλων των εποχών για εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Ο αγώνας της Κόκο Γκοφ με τη Ζενγκ στα ημιτελικά της Ρώμης αναδείχθηκε ματς της χρονιάς, η Αμάντα Ανισίμοβα πήρε το βραβείο της πιο βελτιωμένης παίκτριας, συμμετέχοντας σε τελικούς Wimbledon και US Open και τερματίζοντας στο Νο.4 του κόσμου.

Η Ελβετίδα Μπελίντα Μπέντσιτς βραβεύτηκε ως παίκτρια της χρονιάς για την καλύτερη επιστροφή, μετά την απουσία της λόγω εγκυμοσύνης, κατακτώντας τους τίτλους σε Άμπου Ντάμπι και Τόκιο.

Πρωτοεμφανιζόμενη της χρονιάς αναδείχθηκε η 19χρονη Βικτόρια Μπόκο, που έκανε άλμα από εκτός Top 300 στο Νο.18, ενώ αγαπημένη του κοινού ψηφίστηκε και φέτος η Τσίνγουεν Ζενγκ.

Κατερίνα Σινιάκοβα και Τέιλορ Τάουνσεντ, που κατέκτησαν το Australian Open, έφτασαν στον τελικό του US Open, κλείνοντας τη χρονιά στο Νο.1 και Νο.2 αντίστοιχα της παγκόσμιας κατάταξης στα διπλά, αναδείχθηκαν ως η καλύτερη ομάδα διπλού.