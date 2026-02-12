Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Πολωνής Ίγκα Σβίατεκ με 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) και πήρε σπουδαία πρόκριση στον ημιτελικό του Open του Κατάρ, και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Καρολίνα Μούχοβα και Άννα Καλίσκαγια, για μία θέση στον τελικό της Ντόχα.

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της, επικρατώντας της Ίγκα Σβίατεκ με 2-1, ανατρέποντας μάλιστα το προβάδισμα της Πολωνής, που κέρδισε το πρώτο σετ με 6-2.

Στο πρώτο σετ η Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε 2-1, αλλά στη συνέχεια η Σβιάτεκ κυριάρχησε, πήρε πέντε διαδοχικά game και κέρδισε το σετ με 6-2. Η Σάκκαρη όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, έκανε το πρώτο της break στο παιχνίδι, και πήρε προβάδισμα 3-0 και 4-1 στο δεύτερο σετ. Η αντίπαλός της αντέδρασε με σερί 3-0, ισοφάρισε 4-4 και είχε δύο break points για να περάσει μπροστά, όμως η Σάκκαρη ήταν σε μεγάλη μέρα και όχι μόνο έδειξε χαρακτήρα διατηρώντας το σερβίς της, αλλά προηγήθηκε στο επόμενο game 0-40 και, στη δεύτερη ευκαιρία της, «έκλεισε» το σετ με 6-4.

