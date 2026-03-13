Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (European Taekwondo Union– ETU) και η εταιρεία ST76 Limited υπέγραψαν και επίσημα την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της ETU (Υμηττού 267, 11631 Αθήνα), συμφωνία για την εκχώρηση των παγκόσμιων οπτικοακουστικών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Ταεκβοντό.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ST76 Limited αναλαμβάνει τα αποκλειστικά παγκόσμια οπτικοακουστικά δικαιώματα για τα πρωταθλήματα που διοργανώνει η ETU, συμπεριλαμβανομένων των διοργανώσεων:

European Senior Championships

European U21 Championships

European Junior Championships

European Cadet Championships

European Para Championships

European Clubs Championships

European Beach Championships

European Multi Games

καθώς και διοργανώσεις Kids και άλλες ηλικιακές κατηγορίες.

Η συμφωνία έχει αρχική διάρκεια δύο ετών από τον Φεβρουάριο του 2026, με δυνατότητα τετραετούς επέκτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, δημιουργώντας έτσι ένα σταθερό πλαίσιο τηλεοπτικής παραγωγής και διεθνούς διανομής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων Ταεκβοντό.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ST76 θα έχει την ευθύνη για την παραγωγή, μετάδοση και διεθνή διανομή του τηλεοπτικού σήματος, το οποίο θα παρέχεται χωρίς κόστος σε τηλεοπτικούς οργανισμούς, με στόχο τη μέγιστη δυνατή προβολή του αθλήματος μέσω του δικτύου της European BroadcastingUnion (EBU) και της ψηφιακής πλατφόρμας EurovisionSports.

Η πρώτη διοργάνωση που θα καλυφθεί στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών-Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μόναχο της Γερμανίας από τις 11 έως τις 14 Μαΐου 2026 και περιλαμβάνει και το para.

Για την παραγωγή της τηλεοπτικής κάλυψης, η ST76 Limited θα συνεργαστεί με την ABC Productions, διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία τηλεοπτικής παραγωγής με εμπειρία σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση:

https://www.euro2026taekwondo.com/en

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταεκβοντό, Σάκης Πραγαλός, είπε: «Με τη συμφωνία αυτή ανοίγουμε μια νέα εποχή για το ευρωπαϊκό Ταεκβοντό. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση για το μέλλον του αθλήματος, που δημιουργεί σταθερές βάσεις για την ενιαία τηλεοπτική παρουσία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής των αθλητών μας»

Από την μεριά της η πρόεδρος της ST76 Limited, Έφη Ζίκουλη, ανέφερε: «Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό δημιουργούμε ένα πραγματικό pathway to the Olympic Games. Με τη μετάδοση των διοργανώσεων από τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες μέχρι το επίπεδο των Seniors, ακολουθούμε πλέον ολόκληρη την αθλητική πορεία των αθλητών προς την κορυφαία αθλητική διοργάνωση του κόσμου».