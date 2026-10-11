Ο Ν.Ο Βουλιαγμένης, βλέπει πρόκριση στους «16» του Euro Cup μετά τη θριαμβευτική του επικράτηση επί της Ντινανό Βουκουρεστίου με 21-11 στη Νάπολη, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Δ’ προκριματικού ομίλου.

Οι «μπέμπηδες» μπήκαν αποφασισμένοι στην πισίνα και από το πρώτο οκτάλεπτο έδειξαν τις διαθέσεις τους. Παρά το αρχικό προβάδισμα των Ρουμάνων, η ελληνική ομάδα απάντησε με αποτελεσματικότητα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +4 (3-7). Η επιθετική της συνέπεια συνεχίστηκε και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τη Βουλιαγμένη να βρίσκει λύσεις σε διαφορετικές καταστάσεις και να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το πάνω χέρι με 12-7.

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