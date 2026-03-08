Περισσότεροι από 30.000 δρομείς παρέλαβαν τα νούμερά τους από την ERGO Half Marathon Expo, προκειμένου να συμμετάσχουν στις τέσσερις διαδρομές του 14ου Ημιμαραθωνίου: τα 21 χλμ., τα 5 χλμ. allwyn, το Family Run της Τράπεζας Πειραιώς και τον αγώνα των Special Olympics Hellas και ΑμεΑ Cosmote Telekom.

Η αυλαία των αγώνων άνοιξε με την απαιτητική διαδρομή των 21 χιλιομέτρων, όπου πρωταθλητές Ελλάδας αναδείχθηκαν ο Παναγιώτης Μπιτάδος (ΟΣΦΠ) και η Αναστασία Μαρινάκου. Για τον Μπιτάδο, αθλητή διεθνούς επιπέδου στο τρίαθλο, ήταν η πρώτη του νίκη στον θεσμό και μάλιστα συνοδεύτηκε από νέο ρεκόρ αγώνα. Από την πλευρά της, η Μαρινάκου κατέκτησε για τρίτη φορά τον τίτλο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται στο ξεκίνημα της χρονιάς…