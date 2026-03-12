Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ενώνουν για ακόμη μία φορά τις δυνάμεις τους στο μικτό διπλό του Indian Wells, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Indian Wells #Σάκκαρη #Τσιτσιπάς