Με μία σημαντική νίκη άρχισαν την κοινή τους πορεία στο Indian Wells ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 43) και ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 3).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Indian Wells #Τζόκοβιτς #Τσιτσιπάς