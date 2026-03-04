Ο Ιωάννης Κωστελίδης επέστρεψε… Ο 19χρονος πρωταθλητής, μετά από απουσία ενός έτους από τα τατάμι για προσωπικούς λόγους, γύρισε στο τζούντο και χρειάστηκε δύο τουρνουά για να βρει το δρόμο προς το βάθρο των νικητών.

Μπορεί στο τέλος του Ιανουαρίου στη Σόφια να μην ήταν στην ημέρα του, ωστόσο 28 ημέρες αργότερα ξεδίπλωσε το πλούσιο ταλέντο του στην Ισπανία και επανασυστήθηκε στην Ευρώπη.

Στα +100kg του Mostoles Junior European Cup 2026 πανηγύρισε τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες, κρέμασε το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος του και επί της ουσίας ξεκίνησε από εκεί που είχε μείνει.

Ο Κωστελίδης είχε δείξει από νωρίς τη δυναμική του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα cadets (U18) στη Νάπολι το 2023, ενώ την ίδια χρονιά είχε φτάσει και στο χάλκινο μετάλλιο στα juniors στα Σκόπια. Χάλκινο ήταν το μετάλλιο που πρόσθεσε στη συλλογή του στην Ποντγκόριτσα το 2024, επίσης σε επίπεδο juniors και μετά την διακοπή του ’25, έφτασε στο τρίτο χάλκινο μετάλλιό του στην συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Όπως δήλωσε στο hjf.gr, προτεραιότητα αυτή τη χρονική στιγμή είχε η σκληρή δουλειά, ενώ υπογράμμισε με περίσσια φιλοδοξία ότι ο μεγάλος στόχος του είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

-Ιωάννη κατέκτησες το Mostoles Junior European Cup 2026. Πως νιώθεις;

«Είμαι πολύ περήφανος. Είχα μία αποχή από το Τζούντο για έναν χρόνο. Είχα σταματήσει για λίγο, αλλά το 2026, μόλις μπήκε η καινούρια χρονιά, ξεκίνησα δυναμικά. Με σκληρή προπόνηση ήρθε το πρώτο μετάλλιο της χρονιάς».

-Πως κατάφερες να φτάσεις στη διάκριση;

«Είπα θα το πάρω και το έκανα. Έβαλα πείσμα και τα κατάφερα».

-Είναι το τέταρτο μετάλλιο που κατακτάς και το πρώτο μετά την αποχή…

«Έχω σίγουρα δυνατότητες και δεν τα παρατάω. Κάτω το κεφάλι και δουλεύουμε και συνεχίζουμε».

-Το 2026 μόλις ξεκίνησε. Ποιοι είναι οι στόχοι και το όνειρό σου;

«Συνεχίζουμε γερά και ο στόχος μου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες».

-Αγωνιστικά πως αξιολογείς τον εαυτό σου;

«Άγχος δεν έχω. Το έχω πολεμήσει το άγχος. Το μόνο “πρόβλημα” είναι η δουλειά. Πρέπει να δουλέψω σκληρά για να βελτιωθώ στο κομμάτι της τεχνικής και της αντοχής».