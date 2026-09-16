Παράλληλα με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Δεξιοτεχνίας στο Βελιγράδι, θα διεξαχθεί μία ακόμη σημαντική διοργάνωση της ιππασίας, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής.

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στην Μπουφτέα, από τις 18 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα θα πάρει μέρος με 15 αθλητές στις δύο κατηγορίες Ενηλίκων και Εφήβων – Νέων Ιππέων:

ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Κατερίνα Μαλιάκη – Dias, 2. Γιώτα Χρυσανθακοπούλου– Helena, 3. Αλέξανδρος Αλαφραγκής– Ζafer ΗΜ, 4. Αλίκη Kωνσταντινίδου – Evridika, 5. Βασιλκή Βιολέτα Τουλή – Hakim

Αναπληρωματικοί – Ατομικές συμμετοχές

Θεόδωρος Λανταβός – Colorado Dream, Μαριάννα Ρούσση – M Αggeo

ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΩΝ ΙΠΠΕΩΝ

Αρετή Πατσιούρα – Salamon Ektoras R, 2. Έμμα Δέσποινα Γιακουμάκη – Attilas, 3. Γεωργία Μαμάη– Farah, 4. Αγγελική Μερμινγκίδη– Kami, 5. Μάρθα Περίδη– Shakira

Αναπληρωματικοί – Ατομικές συμμετοχές

Νικολέττα Κωνσταντινίδου– Prestige

Σοφία Πολλάτου– Aeden, Ανδρέας Τσιρούνης– Αkira

Στην κατηγορία Ενηλίκων θα συμμετάσχουν 25 αθλητές από 6 Βαλκανικές χώρες και στην κατηγορία εφήβων- νέων ιππέων 26 αθλητές από 5 χώρες.

Ο αγώνας των ενηλίκων είναι μία διαδρομή μήκους 120χμ. και των εφήβων – νέων ιππέων μήκους 100χμ και είναι προγραμματισμένες για τo Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6.00 και 6.30 το πρωί αντίστοιχα. Την Παρασκευή, 18/9 θα γίνει ο κτηνιατικός έλεγχος και η τελειτή έναρξης με την παρέλαση των ομάδων. Αρχηγός αποστολής είναι ο κ. Χρήστος Κωνσταντίνου και Αρχηγός Ομάδας ο κ. Σωτήρη Πατσιούρας, Β Αντιπρόεδρος ΕΟΙ.

Tην Κυριακή, 20/9 θα λάβει χώρα και ένας διεθνής αγώνας ιππικής αντοχής της κατηγορίας εφήβων-νέων ιππέων, CEIYJ1* 100, ενώ από Ελληνικής πλευράς θα πάρουν μέρος τέσσερις αμαζόνες, η Ελένη Άννα Αβραμίδη με τη Salamon Salomi, η Ναταλία Γιατρά με τον Fares, η Κατερίνα Μαυρογένη με τον Jack και η Μαρία Σομαράκη με τον Jachiro.